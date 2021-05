Zes aanhoudingen na incident met pedojagers

De politie kwam de verdachten mede op het spoor doordat getuigen melding deden van een mishandeling. Dit gebeurde op 14 oktober vorig jaar in Gennep. Het slachtoffer werd mishandeld, raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De aanhoudingen vonden plaats in Venray, Gennep en Siebengewald.

Vijf van de zes verdachten zitten nog vast op het politiebureau en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die in vrijheid is gesteld, blijft verdachte in deze zaak. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 5 mei werd in deze zaak al een eerste verdachte aangehouden, een 24-jarige man uit Gennep. Deze zit nog steeds vast en wordt morgen voorgeleid voor de raadkamer.