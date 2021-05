Sein 'brandmeester': 40 woningen onbewoonbaar na brand Schilderswijk, politie start onderzoek

In Den Haag woedt sinds 03.00 uur vannacht een zeer grote brand in een aantal portiekwoningen in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderwijk. Dit meldt de brandweer donderdag.

Tientallen woningen ontruimd

Rond 03.00 uur kreeg de brandweer de melding van een brand in een woning aan de Wouwermanstraat in Den Haag. 'Eenmaal ter plaatse bleek er brand in meerdere woningen te woeden. Er werden op dat moment al drie portiekwoningen ontruimd', stelt de brandweer.

Opgeschaald naar 'zeer grote brand'

Omdat er meerdere brandweereenheden nodig waren werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Dit vanwege het bestrijden van de brand en het ontruimen van meerdere woningen.

Update 05.00 uur

De brandweer is nog bezig met het bestrijden van de brand. Er zijn op dit moment tientallen woningen ontruimd in de Wouwermanstraat. Ook gaat de brandweer uit voorzorg het blok met woningen aan de achterzijde op de Joris van der Haagestraat ontruimen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. Voor de mensen die hun woning moesten verlaten, wordt tijdelijke opvang geregeld. Er is een NLAlert verstuurd waarin mensen die last hebben van de rook geadviseerd worden om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Update 07.55 uur: Brand nog niet onder controle

De brandweer heeft ondanks grote inspanningen de brand nog niet onder controle. Ook is de brand overgeslagen naar naastgelegen woningen en een moskee die in het huizenblok gevestigd is. De brandweer is bezig met blus- en sloopwerkzaamheden om de brand te bestrijden. De gemeente is bezig met de tijdelijk opvang voor bewoners van de ontruimde panden en organiseert in de loop van de dag een informatiebijeenkomst.

Update 11.10 uur

Tot nu toe zijn er ongeveer 50 personen opgevangen. In de loop van de dag worden alle woningen gecontroleerd. Er wordt gekeken of de woningen bewoonbaar zijn en de mensen kunnen terugkeren.

Update 12.00 uur: Politie zoekt getuigen brand

De recherche van de politie stelt een onderzoek in naar de brand die in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.00 uur woedde in het woningcomplex aan de Wouwermanstraat. Daarbij zijn wij op zoek naar getuigen', zo meldt de politie donderdag. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u informatie over de brand of beelden van de omgeving van de Wouwermanstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 – 7000.

Update 12.45 uur: Veel woningen onbewoonbaar

Zojuist is het sein 'brandmeester' gegeven. Er vinden nog steeds nabluswerkzaamheden plaats. Er zijn tot nu toe geen gewonden bij deze brand. Op dit moment is het woonblok waar de brand heeft gewoed voorlopig onbewoonbaar. Het woonblok aan de achterzijde aan de Joris van de Haagenstraat wordt gefaseerd vrijgegeven. De hulpdiensten zullen dit samen met Stichting Salvage begeleiden. Het totaal aantal woningen dat tijdelijk onbewoonbaar is ligt ergens tussen de 35 en 40. Het exacte aantal zal later blijken.