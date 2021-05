KNMI geeft voor vrijdag Code Geel voor zware windstoten in kustprovincies

75-100 km/h

'In de loop van vrijdagochtend komen er in de kustprovincies en op het IJsselmeer zware windstoten voor van 75-90 km/u uit een zuidwestelijke richting. In het noordwestelijk kustgebied zijn in de middag en vroege avond windstoten van 90-100 km/uur mogelijk. In de nacht naar zaterdag neemt de wind weer af', aldus het KNMI. De waarschuwing geldt van vrijdag 08.00 uur tot zaterdag 04.00 uur.