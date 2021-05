Peuter (3) gewond met traumahelikopter naar ziekenhuis na verkeersongeval

Een 3-jarig meisje uit het Zeeuwse Kloosterzande is zaterdag aan het eind van de middag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Tulpstraat. Dit meldt de politie zondag.

Traumahelikopter

De precieze toedracht is onbekend. Het meisje werd zaterdagvond rond 17.30 uur met de linkervoorzijde van de auto geraakt. Het gewonde slachtoffertje is met de traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is daar opgenomen. Over de aard van het letsel kan de politie niets zeggen.

'Mogelijk noodlottig ongeval'

De bestuurster (73) van de auto kwam ook uit Kloosterzande. Zij is verhoord evenals een getuige. De politie sluit niet uit dat het om een noodlottig ongeval gaat. Om de precieze toedracht in kaart te brengen is de politie een onderzoek gestart.