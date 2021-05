Felle brand in studentenflat

In de nacht van zondag op maandag werden bewoners van een studentenflat aan de Carolushof in het centrum van Den Bosch opgeschrikt door een felle uitslaande brand. Rond 2.40 uur werd de brand gemeld bij de hulpdiensten welke groots op schaalde. Terwijl brandweerlieden het vuur bestreden, werd de studentenflat volledig ontruimd.

Voor zover bekend zijn er geen noemenswaardige gewonden te melden. De bewoner van het appartement op de tweede verdieping waar de brand ontstond was niet thuis. Het vuur sloeg ook over op het boven liggende appartement. De rook verspreidde zich door het hele pand, die door verschillende bewoners werd ingeademd. Alle bewoners werden tijdens het incident opgevangen door hulpverleners. De brandweer controleerde of er niemand meer aanwezig was in het pand, hiervoor hebben zij vele deuren moeten forceren.