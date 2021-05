Poging beroving met luchtdrukwapen mislukt

Op zondagavond rond 21.00 uur mondde een poging straatroof uit op een vechtpartij. Dit gebeurde op de Doggersbank in Hoogvliet. Bij de vechtpartij werd een wapen gezien en de politie werd gealarmeerd. De politie hield even later de verdachte aan.

Zondagavond had de man die een straatroof wilde plegen precies de verkeerde persoon daarvoor uitgekozen. Het slachtoffer was niet onder de indruk en ging namelijk gelijk in verzet waardoor er een vechtpartij ontstond. Een getuige van de vechtpartij belde de politie en zag dat er ook met een wapen werd gedreigd. De politie heeft middels de BTGV-techniek, een speciale techniek voor het benaderen van gevaarlijke verdachten waarbij agenten hun wapens trekken, de verdachte kunnen aanhouden.

De aangehouden verdachte (27-jarige man uit Rotterdam) was gewond en onder invloed. Daarom is hij meegenomen door de ambulance voor behandeling. Daarna start het strafrechtelijke onderzoek. Na onderzoek van de politie, bleek het wapen een luchtdrukwapen te zijn. Deze is in beslag genomen.