Man gearresteerd voor brandstichting woning

In de Hobeinstraat in Vlissingen ontstond maandagochtend vroeg 24 mei een brand in een woning. Vermoedelijk is sprake van brandstichting. De politie arresteerde hiervoor een Vlissinger.

De brand werd rond 1.30 uur ontdekt. In een nabijgelegen woning met kamerverhuur verbleven enkele bewoners. Zij werden onmiddellijk geëvacueerd. Er raakte niemand gewond. De brandweer zette twee blusvoertuigen en een autoladder in. Rond 2.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. In overleg met de gemeente Vlissingen werd voor vier mensen opvang geregeld, omdat zij niet terug naar binnen konden vanwege de schade.

Bedreiging

De politie stelde een onderzoek in naar de toedracht van de brand. Al snel ontstond het vermoeden dat de brand was aangestoken. Enkele getuigen werden verhoord. Rond 5.00 uur belde een verwarde man naar de politiemeldkamer. Toen agenten bij zijn woning aan de Boterbloemlaan arriveerden, vertelde deze man dat hij de woning aan de Hobeinstraat in brand had gestoken. Terwijl de agenten de woning binnenliepen, bedreigde deze man plotseling een andere man met een hamer. Hij werd onmiddellijk gearresteerd. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht en wordt maandag verhoord.