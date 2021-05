Forensische recherche start onderzoek na brand bij Pizzeria Zuidlaren

De forensische recherche is dinsdagochtend gestart met het onderzoek naar de oorzaak van de brand die maandagmiddag uitbrak bij pizzeria-eetcafé De Rooie Kater in Zuidlaren.

Uitslaande brand

De brand ontstond maandag rond 17.00 uur, waarbij de vlammen al snel uit het pand sloegen. Rookwolken waren in de wijde omgeving te zien. Het pand was gesloten en niemand was binnen aanwezig.