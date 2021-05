Onderzoeksraad: Structurele oplossingen nodig voor kapseizende viskotters

Onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na twee ongevallen met viskotters hebben aangetoond dat de boomkorvisserij niet zonder gevaren is. 'Tijdens het onderzoek constateerde de Raad op deze schepen een veiligheidsrisico met betrekking tot de stabiliteit. Dit risico was dusdanig ernstig dat in april 2021 door de Raad al een tussentijdse waarschuwing werd uitgebracht', zo meldt de Raad woensdag.