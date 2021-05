Verdachte woningbrand aangehouden

Rond 14.40 uur kwam de melding van een brand aan de Franke-ven in Horn bij de hulpdiensten binnen.

Ter plaatse bleek dat er in de woning een kleine brand had gewoed, maar inzet van de brandweer bleek niet nodig.

In de woning bevond zich een vrouw, die licht gewond raakte. Zij is door ambulancepersoneel behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.

De verdachte van de woningbrand is na het incident op de fiets gevlucht. Hiervoor werd een burgernetactie opgestart. Korte tijd later kon de verdachte aangehouden worden.

De politie doet verder onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld.