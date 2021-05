Bestuurder scootmobiel gewond

De man in de scootmobiel raakte gewond en is nadat hij werd gestabiliseerd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobiliste bleef ongedeerd en kon haar weg zelfstandig vervolgen. De scootmobiel van de man is opgehaald. Een deel van de weg was enige tijd gestremd, agenten hebben het verkeer om het ongeval heen geleid.