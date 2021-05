Schip raakt brug bij Aduard in Groningen, auto te water

Maandagavond is even voor 19.00 uur de brug bij Aduard geraakt door een schip dat er onderdoor voer. Dit meldt Rijkswaterstaat maandagavond.

Auto te water

Het wegverkeer was door de aanvaring tijdelijk gestremd. Het vaarverkeer is langer gestremd omdat er bij het ongeval een personenauto te water is geraakt. Deze auto stond boven op het schip toen deze onder de brug wilde doorvaren maar het geheel bleek te hoog. Hierdoor belandde de auto in het Van Starkenborghkanaal. Ook de stuurhut van het schip raakte zwaarbeschadigd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallenen.

Onderzoek

Naar de precieze toedracht van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld.