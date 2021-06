Vier aanhoudingen in onderzoek naar explosies Poolse supermarkten

In het strafrechtelijk onderzoek naar 5 explosies bij Poolse supermarkten heeft de politie de afgelopen maand vier verdachten aangehouden. De explosies vonden plaats bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (2x) en Tilburg in december 2020 en januari 2021.