Internetoplichters aangehouden

Een 38-jarige Waalwijker is dinsdag op een woonadres in Drunen door de politie aangehouden op verdenking van internetoplichting. Hij zou op verkoopsites goederen, zoals speciale waterkranen en deurbellen te koop hebben aangeboden. De kopers, die allemaal vooraf betaalden, kregen echter nooit geleverd. Er is een auto in beslag genomen. Een 23-jarige man meldde zich vanmorgen bij de politie in 's-Hertogenbosch. Ook hij is aangehouden omdat hij de oplichtingspraktijken van de Waalwijker zou hebben overgenomen.

De oplichting speelde in de periode februari 2019 tot en met april 2021. De recherche achterhaalde circa 600 aangiften, voornamelijk uit Nederland maar ook enkele tientallen uit België. In totaal gaat het over een schadebedrag van circa € 130.000. De woning in Drunen waar hij verbleef is doorzocht. De auto, die bij de verdachte in gebruik is, een BMW 535D, is in beslag genomen, in het kader van afpakken. De verdachte is vastgezet. Het TV programma AVRO/TROS Opgelicht besteedde eerder al aandacht aan deze zaak.

Tweede aanhouding

Vanmorgen heeft zich bij de politie in ’s-Hertogenbosch een 23-jarige man uit die plaats gemeld, die eveneens verdacht wordt van oplichtingspraktijken. Hij zou de website van de 38-jarige verdachte hebben overgenomen en doorgegaan zijn met het aanbieden van goederen, zonder deze na betaling aan de kopers te leveren. Ook hij is vastgezet.