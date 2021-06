Uitstel strafzaak moord/doodslag op Andy de Heus vanwege nader onderzoek

Het gerechtshof in Den Bosch heeft vanmiddag al op voorhand besloten tot uitstel van de behandeling van de strafzaak op woensdag 9 juni a.s. tegen een 53-jarige verdachte. Het betreft de moord of doodslag op Andy de Heus.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft namelijk om uitstel gevraagd omdat nader onderzoek is aangekondigd in de zaak van de moord of doodslag op Andy de Heus. Hij werd op 18 december 2012 om het leven gebracht in Stevensweert.

In deze zaak is op 25 juni 2020 de verdachte door de rechtbank in Limburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeventien jaar voor onder meer doodslag. Het OM had een levenslange gevangenisstraf geëist voor moord en ging in hoger beroep.

Het nader onderzoek volgt na aanwijzingen dat er nog iemand anders betrokken is bij de moord of doodslag in deze zaak en eventuele bijkomende misdrijven.