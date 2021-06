Drie mannen aangehouden voor oplichting via cryptovaluta

Aanhoudingen

'We onderzoeken de betrokkenheid van de man bij meerdere zaken. Ook is een man van 22 uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van oplichting en verduistering. In Zaandam is een loods doorzocht en is een man van 41 aangehouden', aldus de politie. In de loods stonden verschillende computers die gebruikt worden om cryptomunten te verdienen ook was er sprake van elektriciteitdiefstal. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Coinhouse.eu

De verdachten kwamen naar voren in een onderzoek naar de cryptohandelsplaats Coinhouse.eu. Als vermoedelijke eigenaar van deze handelsplaats worden zij verdacht van het verduisteren van klanttegoeden en oplichting. Dit onderzoek is uitgevoerd door het team Financieel Economische Criminaliteit in samenwerking met het team Cybercrime, team Digitale Opsporing en de Districtsrecherche IJsselland. Ook werd in het onderzoek samengewerkt met de Belastingdienst.

Cryptovaluta manipuleren

De 39-jarige verdachte zou zijn eigen cryptovaluta (coins) hebben gemaakt. De verdachte maakte vervolgens reclame voor de munt in de hoop dat mensen willen investeren. Dat gebeurde op een forum over cryptovaluta en via Twitter. Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht (pump). Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden (dump). Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd.

Pump en dump

Dergelijke acties zijn bekend onder de naam pump en dump. Organisatoren van dergelijke pump en dump’s hebben voorkennis en kunnen op die manier onwetenden bewust misleiden. De man uit Deventer wordt ervan verdacht onder andere zijn coins genaamd ERSO, MALC, EUROP en TulipMania op deze wijze ‘gepumpt en gedumpt’. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid daarbij. Tijdens het onderzoek is er onder andere beslag gelegd op diverse voertuigen, een woning, meerdere computers en cryptovaluta.

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaar stond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat kon worden tegenhouden met een QR-code.

Toegang tot bankrekening

Het onderzoeksteam van de politie heeft enkele aangiftes binnen van slachtoffers die geld hebben overgemaakt via deze QR-codes. De politie waarschuwt voor oplichters die gebruik maken van deze methode. Zo’n code staat bijvoorbeeld ook in e-mails en brieven die afkomstig lijken van een bank of ander bedrijf. De meegestuurde QR-code leidt naar een phishingwebsite of betaalpagina. Slachtoffers die bankgegevens zoals inlogcodes delen, geven in werkelijkheid cybercriminelen toegang tot de bankrekening.