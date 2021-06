Ouders en oma aangehouden na overlijden 4 maanden oude baby Heerlen

Woning Heerlen onderzocht

'Daarnaast wordt er in het kader van het onderzoek een woning in Heerlen onderzocht', aldus de politie.

Baby met zwaar letsel

De baby uit Heerlen werd eind april in het ziekenhuis binnengebracht met zwaar letsel. Na 3 weken is het jongetje op 20 mei in het ziekenhuis in Maastricht overleden als gevolg van het letsel. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het letsel veroorzaakt is.

Verdenking betrokkenheid overlijden baby

In het kader van het onderzoek zijn dinsdagochtend drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood. Dit betreffen de vader en moeder, afkomstig uit Heerlen, en grootmoeder, afkomstig uit Nieuwstadt. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven over hun mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van het kind.

Verdachten in beperking

In de woning van de verdachten in Heerlen wordt vandaag onderzoek verricht. Het is nu op dit moment nog niet duidelijk hoe lang dat onderzoek in beslag zal nemen. De verdachten zitten in beperking. Meer informatie kan mede daardoor op dit moment niet verstrekt worden.