Eerste correctie telt bij zoekgeraakte examens

Van ongeveer 150 leerlingen verdeeld over drie scholen is nog ieder één examen zoek. Minister Slob heeft bij hoge uitzondering besloten dat voor deze leerlingen de score mag tellen die door hun eigen docent is vastgelegd. Hoewel de leerlingen er ook voor mogen kiezen hun examen over te doen, zou op deze manier voor deze leerlingen morgen ook hun eindcijfers kunnen worden vastgesteld.