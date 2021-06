Fietser (65) in ziekenhuis overleden na ernstige aanrijding Roosendaal

Op de kruising van de Burgemeester Sneijderlaan met de Gezellelaan is donderdagochtend 10 juni een 65-jarige Roosendaalse fietser aangereden. 'De man kwam in de loop van de dag in het ziekenhuis te overlijden', zo meldt de politie vrijdag.

Aanrijding

Het slachtoffer werd rond 08.45 uur aangereden door een automobilist. Daarbij raakte de man ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later is overleden. 'De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Agenten spraken ter plaatse al met enkele getuigen. De bestuurder van de auto is op het politiebureau gehoord', aldus de politie.