Politie neemt 48 verwaarloosde huisdieren in beslag

Donderdag 10 juni 2021 heeft de dierenpolitie in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op basis van de Wet Dieren 48 huisdieren uit een woning in Utrecht gehaald. Dit werd gedaan in verband met hun slechte leefomstandigheden. Alle dieren zijn inmiddels veilig ondergebracht op een geheime locatie.

Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding over een dode hond in het water. Op basis van meerdere signalen kwamen er verschillende adressen in beeld, waar huisdieren gehouden werden voor de fok. Met een machtiging tot binnentreden, zijn wij bij drie woningen binnen gegaan. In één woning troffen we de dieren in erbarmelijke omstandigheden aan. In samenwerking met een dierenarts werd geconstateerd dat ook de conditie van de dieren slecht was.

Onderzoek

In totaal trof de politie 47 honden aan en één ara. In de woning en tuin leefden de dieren in kleine kooien die ernstig vervuild waren. De dierenpolitie doet nader onderzoek. De eigenaar was tijdens de inval niet thuis en is niet aangehouden. Hij zal later worden gehoord. Bij twee andere woningen troffen wij ook dieren aan. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft bij deze adressen een last onder dwangsom uitgereikt om te zorgen dat de situatie daar verbeterd wordt.