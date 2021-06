Huiselijk geweld en opzettelijke aanrijding met politievoertuig

Een 51-jarige man uit Etten-Leur is zaterdag 12 juni 2021 omstreeks 00.50 uur door de politie op de Beiaard aangehouden. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld en poging doodslag. Hij zou in de woning zijn vrouw hebben mishandeld, Daarna reed hij met zijn auto in op een politievoertuig die de vluchtroute blokkeerde. De politieman die in de auto zat, liep een pijnlijke nek op. De agent heeft aangifte van poging doodslag gedaan.

De politie kreeg afgelopen nacht een melding van huiselijk geweld in een woning in de wijk Grauwe polder. De man des huizes zou zijn vrouw mishandelen. Het slachtoffer zou geslagen worden, de dader zou een mes in zijn handen hebben. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen vanaf de parkeerplaats een auto met hoge snelheid wegrijden. Zij kregen direct het vermoeden dat de pleger van het huiselijk geweld op de vlucht sloeg.

Blokkade

Een van de dienders besloot met zijn herkenbare dienstauto de weg te blokkeren. Hij zat achter het stuur en zag dat de verdachte met zijn auto met flinke snelheid tegen de rechterzijkant van het dienstvoertuig reed. De diender schrok enorm en voelde direct pijn aan zijn rechteroor en nek. Hij is naar de huisartsenpost gegaan. Zijn nekspieren hebben een flinke klap gehad. De verdachte werd ter plaatse aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol. In de woning werd een vrouw met een hoofdwond aangetroffen. Zij moest met de ambulance naar het ziekenhuis. De verdachte heeft na zijn arrestatie ook nog agenten bedreigd en beledigd. Hij is in het ziekenhuis onderzocht. Ook is daar bloed afgenomen dat op alcoholpercentage wordt onderzocht.