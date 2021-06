Boom verspert weg in Boxtel

Rond 15.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een boom welke de doorgang zou versperren op de Savendonksestraat in het buitengebied van Boxtel.

Eenmaal ter plaatse was de doorgang al vrij gemaakt, vermoedelijk door passanten. Een klein deel van de boom stak nog de rijbaan op. Brandweerlieden zaagden de boom met een handzaag in stukken waarna ze enkele minuten later terug keerde richting de kazerne.