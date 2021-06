Politie vindt 'belangrijk voorwerp' bij zoektocht naar spullen van omgebrachte Ichelle

Landelijk Team Onderwaterzoekingen

Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen hielpen de recherche bij de zoektocht naar spullen van Ichelle die nog niet terecht zijn. Daarbij is een voor de recherche belangrijk voorwerp gevonden dat nieuw licht op de zaak zou kunnen schijnen. Het NFI gaat onderzoek doen of het voorwerp daadwerkelijk van Ichelle is. Daar hoopt de politie snel duidelijkheid over te krijgen.

Lichaam gevonden

Dinsdag 16 februari werd in een kanaal bij de Kanaalweg in Sluis door de politie het stoffelijke resten van Ichelle van de Velde uit Oostburg gevonden. Politie en justitie verdenken een 44-jarige vrouw uit Aardenburg van betrokkenheid bij de dood van Ichelle van de Velde. In de winkel van de vrouw aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg is door diverse specialisten van de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij zijn sporen van een misdrijf gevonden.