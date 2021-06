Aantal positieve testen afgelopen week gedaald naar nog geen 9.000

In de afgelopen week zijn er in totaal bijna 9.000 positieve testen coronatesten gemeld bij het RIVM. Dat zijn er bijna 1.300 gemiddeld per dag. 'In de week daarvoor waren er nog bijna 14.500 positieve testen. Daarmee is het aantal met 38% gedaald ten opzichte van de week daarvoor.