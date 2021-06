Grote wapen- en drugsvondst in loods in Enschede

De politie heeft in een loods aan de Edisonstraat in Enschede honderden kilo’s aan vermoedelijke harddrugs en een aantal vuurwapens gevonden. 'De vondst werd maandag gedaan na eerder onderzoek naar een ernstig geweldsincident', zo meldt de politie dinsdag.

Midden in woonwijk

De politie is direct na de vondst gestart met haar onderzoek in de loods, gelegen midden in een woonwijk. De aangetroffen wapens en vermoedelijke drugs zijn in beslag genomen en worden onderzocht. Zo wordt onder andere onderzocht of het inderdaad om harddrugs gaat en om welke drugs precies.

Onderzoek

Omdat het onderzoek nog in volle gang is kan de politie op dit moment nog niet meer informatie geven.