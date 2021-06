Grote stalbrand Elspeet kost 300 kalveren het leven

Dinsdagmiddag rond 14.40 uur kreeg de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) een melding van een brand in een stal aan de Oude Hof in Elspeet.

Opgeschaald naar zeer grote brand

De brandweer kwam direct in actie en schaalde al snel op naar zeer grote brand waardoor er meerdere blusvoertuigen ter plaatse kwamen omdat de brand zich snel uitbreidde naar naastgelegen schuren op het terrein.

300 kalveren omgekomen

In de stal stonden kalveren. 'Door snel optreden van de brandweer zijn ongeveer 400 kalveren gered van de brand en zijn er 4 stallen bespaard gebleven. De brandweer kon helaas niet voorkomen dat drie andere stallen volledig zijn uitgebrand. De ongeveer 300 kalveren die in deze stallen stonden zijn helaas omgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.