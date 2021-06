Fans vieren vijftigste verjaardag FC Groningen

In de nacht van maandag op dinsdag hebben fans van FC Groningen het vijftigjarige jubileum afgetrapt. In de stad stonden vele honderden fans met fakkels en ander vuurwerk.

De supporters van de FC verzamelde zich rond middernacht op de Grote Markt, waarna het feest los barste om de 16e juni in te luiden.

De Martinitoren was voor de gelegenheid gehuld in de kleuren van FC Groningen en het logo was te zien op de zijkant.

Als klap op de vuurpijl werd er een lint van fans met rode fakkels gevormd naar de Euroborg en naar de Oosterparkwijk.