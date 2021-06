Pendelbus AZC Ter Apel om veiligheidsreden uitgebreid

De dienstregeling van de pendelbus tussen de COA-locatie in Ter Apel en het station in Emmen wordt per direct uitgebreid. De provincies Groningen en Drenthe staan tot tenminste september garant voor de extra kosten. Directe aanleiding voor de uitbreiding zijn nieuwe incidenten op de reguliere buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. Afgelopen maandag ging het drie keer mis.

Voor de gedeputeerden mobiliteit Fleur Gräper van Groningen en Cees Bijl van Drenthe is de maat vol. Ze benadrukken dat het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk is voor het structureel oplossen van de overlast. Maar de veiligheid van de chauffeurs en reizigers staat voorop. Daarom willen Gräper en Bijl niet langer wachten en geven ze zelf opdracht voor uitbreiding van de pendeldienst. Met de gemeente Westerwolde, die de pendeldienst uitvoert, zijn daarover inmiddels afspraken gemaakt.

Nadat aanvankelijk de inzet van boa’s was geïntensiveerd, is in 2019 de rechtstreekse busverbinding als pilot ingevoerd. De druk op lijn 73 en daarmee ook het aantal incidenten op die lijn, is sindsdien fors afgenomen. Met ingang van dit jaar is de financiële bijdrage vanuit het rijk verminderd. Daardoor zijn er minder ritten per dag en neemt het aantal incidenten op lijn 73 weer toe. Uit een onlangs gehouden enquête van FNV Streekvervoer bleek dat veel chauffeurs op die lijn zich onveilig voelen.

In zowel Groningen als Drenthe staat het openbaar busvervoer vandaag op de agenda van commissievergaderingen. In Drenthe is de FNV-enquête bovendien een apart agendapunt. De gedeputeerden Gräper en Bijl verwachten dat in beide provinciehuizen de staten kunnen instemmen met het nemen van de verantwoordelijkheid en het risico van de extra kosten. Daarbij realiseren ze zich dat ook deze maatregel nog geen structurele oplossing biedt. Beide provincies zullen de gesprekken met het rijk en andere betrokken partijen (gemeenten, vervoerders, COA) over de veiligheid in het OV (inclusief trein Emmen-Zwolle) de komende tijd intensiveren.