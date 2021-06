Meerdere ongeregeldheden na 'verhit' dagje op strand Zandvoort en Bloemendaal

Ruzie strandpaviljoen

Rond 19.45 uur kwam bij de politie een melding binnen dat meerdere personen ter hoogte van een strandpaviljoen ruzie met elkaar maakten. Toen agenten ter plaatse kwamen, verzochten zij de verschillende groepjes weg te gaan. Hier werd door het overgrote deel gehoor aan gegeven, echter was één persoon het hier niet mee eens en voldeed niet aan het bevel van de politie. Hierop werd een 29-jarige Amsterdammer aangehouden.

Omslaan sfeer

Na de aanhouding van de Amsterdammer, sloeg de sfeer op het strand om en keerden diverse personen zich tegen de politie. Er werd glas richting de politie gegooid en de agenten voelden zich genoodzaakt op linie te gaan staan om de strandbezoekers op afstand te houden. Uiteindelijk wist de politie de overlastgevers via een strandopgang richting het station te dirigeren. Tijdens het incident, raakten meerdere personen gewond door het rondvliegend glas. Een aantal van hen zijn naar de huisartsenpost gegaan of ter plekke behandeld.

Tweede incident

Omstreeks 22.00 uur kreeg de politie het verzoek naar een ander strandpaviljoen te gaan omdat een vrouw een fles tegen iemand zijn hoofd had gegooid. Een 29-jarige vrouw uit Amsterdam werd aangehouden voor mishandeling en overgebracht naar het politiebureau. Een 27-jarige man uit Velserbroek deed aangifte tegen de vrouw maar hoefde niet behandeld te worden. De Velsenaar had namelijk een helm op toen hij het flesje naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Wel raakte zijn telefoon beschadigd en moest hij diverse krassen in zijn gezicht dulden. De Amsterdamse viel hem, nadat zij het flesje had gegooid, ook nog aan waardoor de schade ontstond en de man licht letsel opliep.

Derde incident

Tegelijkertijd kreeg de politie door dat op het strand van Bloemendaal (ongeveer vier kilometer verderop), eveneens bij een paviljoen, een steeds grotere groep aan het verzamelen was. De gezellige sfeer zou hebben plaats gemaakt voor een vervelende. Uit voorzorg werd besloten het strand dan ook rustig schoon te vegen en het strand af te sluiten voor nieuw publiek. Rond 23.00 uur was de rust volledig wedergekeerd op het strand.