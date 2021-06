Frontale botsing in Best

Op de Kanaaldijk in Best vond donderdagmiddag een ongeval plaats tussen een bestelbus en een personenauto. Door de botsing raakte de weg verspert, de personenauto stond met een afgebroken voorwiel op de rijbaan en de bestelbus belandde in de berm.

De automobiliste is in een ambulance nagekeken, ook de meerdere inzittende van de bestelbus zijn nagekeken maar raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld beide voertuigen af te voeren. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend, vermoedelijk wijkte een van beide voertuigen van zijn rijlijn af