Enorme afgebroken boomtak blokkeert rijbaan Berkenlaan in Son en Breugel

Boomtak

Zo brak van een boom in de Berkenlaan in Son en Breugel een enorme tak af. De brandweer had opnieuw de handen vol om de afgebroken boomtak in stukken te zagen waardoor de weg weer kon worden vrijgemaakt.