Auto vrouw op snelweg A67 geraakt door onbekend voorwerp

Met de schrik vrij

'De bestuurder is met de schrik vrij gekomen, maar het incident had ernstige gevolgen kunnen hebben. Wij doen onderzoek en zoeken getuigen die ons daarbij kunnen helpen', aldus de politie.

Rechterzijde auto geraakt

Rond 23.00 uur reed een vrouw in haar Renault Twingo over de A67 vanuit haar woonplaats Helmond naar haar werk in Veldhoven. Op dat late tijdstip was het rustig op de weg. In de buurt van knooppunt Leenderheide, ter hoogte van hectometerpaal 25, werd de auto aan de rechterzijde met een enorme klap geraakt door een voorwerp.

Vrouw bedolven onder glasscherven

De vrouw werd bedolven onder de glasscherven en het voertuig begon te slingeren. De vrouw wist de auto op de weg te houden en kon naar een rustige locatie rijden. Daar constateerde ze meerdere grote beschadigingen aan de voorzijde, rechterzijde èn achterzijde van de auto.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen die, mogelijk al eerder op de avond, iets bijzonders gezien of gehoord hebben in de omgeving van de A67 ter hoogte van knooppunt Leenderheide.