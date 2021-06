Gewonde bij ongeval bij Zandberg op de N366

Botsing

Hier kwamen door onbekende oorzaak twee auto`s met elkaar in botsing. Er is een persoon voor onderzoek in de ambulance nagekeken en later overgebracht naar het ziekenhuis. Een paar kinderen die in één van de auto`s zaten hebben een troostbeertje gekregen. Wat de toedracht is van het ongeval moet onderzoek uitwijzen. De N366 bij Zandberg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging van de voertuigen.