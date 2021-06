Man dankzij tips gearresteerd voor WhatsApp-fraude

Een inwoner uit Helmond is dinsdag 8 juni door de politie gearresteerd voor zijn betrokkenheid vorig jaar bij een WhatsApp-fraude bij een vrouw in Vogelwaarde.

In de uitzending van het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ werd op dinsdag 13 oktober jl. aandacht besteed aan een oplichting in juni 2020 van een vrouw uit Vogelwaarde. Ook werd een opsporingsbericht met een foto van de man gepubliceerd. Het slachtoffer kreeg een WhatsApp-bericht van iemand die zich voordeed als haar volwassen zoon. Het slachtoffer maakte 750 euro over en nog diezelfde avond werd het bedrag opgenomen bij een geldautomaat in Eindhoven.

Verklaringz

De politie kreeg diverse tips, waarin meerdere namen werden genoemd. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een 23-jarige man uit Helmond. Hij is dinsdag 8 juni door de politie gearresteerd. De man is over de WhatsApp-fraude verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet.