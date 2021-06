Motoragent gewond door aanrijding in Gieten

Op de kruising van de N33 en de N34 in Gieten zijn een motoragent en een auto met elkaar in botsing gekomen. De auto staat met zijn neus in de talud van een rotonde. De politieagent wordt gecontroleerd op verwondingen door aanwezig ambulancepersoneel.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Tien politieauto’s en een wagen van de Marechaussee zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is opgeroepen, maar is even later gecanceld

Het verkeer wordt omgeleid

De politie meldt op Twitter dat de bestuurder van het busje slingerend over de N34 zou rijden. Na de aanrijding met de motoragent weigerde de bestuurder medewerking. Hij is aangehouden. De politieagent is overgebracht naar het ziekenhuis.