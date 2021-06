Auto in de sloot op Westerlaan in Farmsum

Hulpdiensten werden zaterdag aan het begin van de avond de melding van een ongeval op de Westerlaan in Farmsum.

Door nog onbekende oorzaak was een automobilist in een sloot naast de weg terecht gekomen. De bestuurder kon niet zelfstandig uit de auto komen. De brandweer heeft men een kraan de auto een stukje opgetild, waardoor de bestuurder uit de auto kon worden gehaald. De man is nagekeken door personeel van de ambulancedienst en behoefde niet naar een ziekenhuis.