Verdachte aangehouden na brand bij steakhouse in Exloo

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brand in Exloo. Eerder die nacht woedde een brand bij een restaurant aan de Hoofdstraat in die plaats. De aangehouden verdachte is afkomstig uit de gemeente Borger-Odoorn.