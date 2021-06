Onderzoek naar steekincident

De politie doet onderzoek naar een steekincident dat in de vroege ochtend van zondag 27 juni plaatsvond in de Kerkstraat in Coevorden. Een 24-jarige man uit Heerhugowaard raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. In de omgeving werd een 21-jarige inwoner van Coevorden aangehouden.

Het is vooralsnog niet bekend wat de achtergronden zijn van het steekincident in het centrum van Coevorden. Om die reden is de recherche in de Kerkstraat en omgeving gestart met een sporenonderzoek. Ook zijn diverse mensen die in de vroege ochtend in het centrum waren, benaderd om een verklaring af te leggen. De aangehouden verdachte is ingesloten voor verhoor. Uitgezocht wordt wat zijn rol is geweest bij of voorafgaand aan het incident.