Bestelbus in vlammen opgegaan

Zondagavond werd de brandweer rond 23.10 uur gealarmeerd voor een bestelbus welke in brand stond aan de Trompet in Den Bosch. De brandweer wist de vlammen te doven, maar de bus brandde volledig uit.

Met hydraulische gereedschap werd de laadruimte van de bus geopend en een gasfles veiliggesteld. Deze werd nog korte tijd gekoeld door de brandweer. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, de politie is een onderzoek gestart. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om de uitgebrande bestelbus af te voeren.