Auto botst tegen boom in Valthermond

Op het Zuiderdiep in Valthermond is maandag door onbekende oorzaak een auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Het betreft een eenzijdig ongeval.

Geen ernstig letsel

De bestuurder van de auto is onderzocht op letsel in de ambulance. Na controle in de ambulance bleek er geen ernstig letsel te zijn en hoefde de bestuurder niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto weggehaald. Het verkeer ondervond lichte hinder van het ongeval