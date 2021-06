Afterpay past beveiliging aan na kritiek Consumentenbond

Afterpay gaat alsnog een betere gebruikersverificatie invoeren om bestelfraude tegen te gaan. Dat meldt het bedrijf aan de Consumentenbond. In april riep de Consumentenbond Afterpay op om de beveiliging te verbeteren, nadat onderzoek aantoonde dat fraude via die dienst kinderlijk eenvoudig is.