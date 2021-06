Eerste staking in Noord-Hollandse kinderopvang in twintig jaar

Kinderopvangmedewerkers van 132 verschillende locaties uit Noord-Holland en Almere leggen aanstaande donderdag, 1 juli, het werk neer. Ze staken, omdat de werkgeverskoepels in de cao Kinderopvang geen afspraken willen maken om op korte termijn iets te doen tegen de hoge werkdruk. Het is de eerste staking in twintig jaar tijd voor deze sector. Medewerkers uit de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de voorschoolse & vroegtijdige educatie komen donderdag op de Dam in Amsterdam bijeen, waar zij zich als staker registreren en diverse sprekers hun ervaringen delen.

Tot 13.00 uur hebben de aanwezige stakers de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de situatie op de werkvloer en eventuele vervolgacties. Op 8 juli volgt een landelijke stakingsdag in de omgeving van Utrecht.

Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang: ‘Een cao met een loonsverhoging van 3% klinkt mooi, maar de voornaamste reden waarom er gestaakt wordt, is omdat er in het ondertekende cao-akkoord geen oplossingen staan voor de werkdruk op korte termijn. Er wordt alleen verwezen naar lange termijn oplossingen vanuit de politiek. Dit kan jaren duren, terwijl een deel van die werkdrukproblemen niet eens in Den Haag kunnen worden opgelost. Denk aan de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag. Deze zijn in de cao geregeld en daar zijn en blijven de werkgevers zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en het niet afschuiven op Den Haag en gaan zitten afwachten. De FNV laat zich niet voor het karretje van de werkgevers spannen.’