Gevangenisstraffen van 6 jaar voor veroorzaken ontploffing appartementencomplex Beijum

Complete achtergevel woning naar buiten geslagen

Op 1 mei 2020 omstreeks half 8 ’s avonds vond er een explosie plaats in de woning van een van de verdachten, in een appartementencomplex in de woonwijk Beijum in de stad Groningen. Hierdoor is de complete achtergevel van de woning naar buiten geslagen en is er veel schade ontstaan in de woning van verdachte en de omliggende woningen. Pas een dag later is duidelijk geworden dat er nog meer explosieve stoffen in de woning lagen.

TATP, ammoniumnitraat en pizzaschuiven

De rechtbank acht bewezen dat bewoner en zijn medeverdachte in de periode voor de explosie grondstoffen en materialen voor het produceren van TATP hebben verzameld en dat zij zelf TATP hebben geproduceerd in de woning. Er lag TATP onder het bed te drogen en er lag ook TATP in een doos in de kledingkast. TATP is een krachtige springstof die gemakkelijk tot ontploffing komt. Daarnaast lag er ammoniumnitraat (stof die ook als explosief gebruikt kan worden) in de koelkast. Ook lagen in de woning zogenaamde pizzaschuiven die verdachten hadden laten lassen: metalen voorwerpen waar explosieven in kunnen worden gestopt en waar plofkraken mee worden gepleegd. De rechtbank acht bewezen dat de door verdachten geproduceerde TATP op 1 mei 2020 tot ontploffing is gekomen.

Gevolgen voor buurtbewoners, hulpverleners en medewerkers woningbouwcorporatie

De rechtbank heeft de gevangenisstraffen opgelegd aan de twee 28-jarige mannen, zoals ook is geëist door de officier van justitie. Verdachten hebben vele buurtbewoners blootgesteld aan serieuze risico’s door op deze wijze te handelen. Daarnaast hebben zij veel schade, onrust en gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt. Ook vindt de rechtbank het zeer kwalijk dat verdachten na de explosie niet hebben gezegd dat er explosieve stoffen in de woning lagen, waardoor hulpverleners, medewerkers van de woningbouwcorporatie en buurtbewoners de woning hebben betreden met gevaar voor eigen leven.

Vorderingen tot schadevergoeding (deels) toegewezen

De rechtbank heeft de vorderingen tot schadevergoeding van de woningcorporatie en enkele omwonenden (deels) toegewezen.

Vriendin bewoner vrijgesproken

De vriendin van de bewoner van de bewuste woning is vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten, omdat niet bewezen kan worden dat zij op de hoogte was van de explosieve stoffen in de woning en van de voorbereiding van de plofkraak door de andere twee verdachten. Tegen haar was een gevangenisstraf van 36 maanden geëist, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.