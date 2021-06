Nieuwe aanhouding in onderzoek poging liquidatie Bradleystraat Sittard

Schietpartij

'De liquidatiepoging vond op 12 september in 2020 op de Bradleystraat in Sittard plaats waarbij een man van 38 jaar ernstig gewond raakte', aldus de politie.

Zesde aanhouding

Dit betreft de zesde aanhouding in het onderzoek naar deze poging liquidatie. In totaal zitten er nog vier verdachten vast. Twee verdachten werden eerder in vrijheid gesteld maar blijven verdachten in het onderzoek.