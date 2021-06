Onderzoek explosie Almere

In het onderzoek naar de explosie in de Jacob Catstraat in Almere heeft de politie inmiddels twee verdachten aangehouden.

Dinsdagavond 25 mei rond 23.00 uur kreeg de politie een melding dat op de Jacob Catstraat een explosie had plaatsgevonden. Hierbij is een persoon gewond geraakt en raakten enkele auto’s beschadigd. De politie stelde direct een onderzoek in naar de oorzaak van de ontploffing.

Aanhoudingen

Woensdag 26 mei hield de politie al een 1e verdachte aan. Hij is meerderjarig en raakte bij het incident gewond. De man zit nog steeds vast. Dinsdag 29 juni kon de politie een tweede verdachte aanhouden. Ook hij is meerderjarig. Vanwege het belang van het onderzoek kan de politie op dit moment niets meer vertellen over de leeftijd en woonplaats van de verdachten.