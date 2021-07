Minister moet optreden tegen cash-boetes

De Consumentenbond wil dat minister Hoekstra (financiën) ingrijpt bij banken die hun klanten kosten in rekening brengen voor het opnemen van contant geld. De banken ontlopen met dit beleid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, stelt de Consumentenbond in een brief aan de minister.

Sinds 1 juli betalen klanten van ABN AMRO die meer dan €12.000 per jaar contant geld opnemen €5 per transactie plus 0,5% over het opgenomen bedrag. Ook klanten van de Rabobank moeten binnenkort betalen voor cash.

Vanaf september geldt bij die bank een 'boete' van 75 cent als ze cash pinnen bij een pinautomaat die niet van de Rabobank of Geldmaat is. En bij ING betalen studenten €0,80 cent per opname als zij meer dan 12 keer per kalenderjaar geld opnemen.

Maatschappelijke functie

‘Een zorgelijke trend', vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 'Contant geld is voor miljoenen consumenten nog steeds heel belangrijk. Bijvoorbeeld om grip te houden op hun uitgaves, of om privacyredenen. De banken gaan met dit beleid volledig voorbij aan hun maatschappelijke rol.'

De Consumentenbond wijst in de brief op een rapport van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Daarin staat dat de banken mee mogen bewegen met een dalend gebruik van contant geld. Maar dat ze dat niet in de hand mogen werken. ‘Banken mogen het gebruik van contant geld niet ontmoedigen. Maar dat is wél wat er nu gebeurt', aldus Molenaar. ‘Bovendien vrezen we een glijdende schaal, omdat ABN ons niet kon beloven dat de limiet op €12.000 blijft.’

Criminelen niet tegengehouden

ABN AMRO en Rabobank zeggen met hun beleid witwaspraktijken tegen te willen gaan. Daar gaat de Consumentenbond niet in mee. Molenaar: 'Criminelen worden door deze maatregelen niet tegengehouden. Goedwillende consumenten wel. Met zo'n uitspraak scheer je consumenten bovendien over 1 kam met boeven.'

Financieel gewin

De Consumentenbond wijst de minister ook op het financieel gewin van de banken bij het nieuwe beleid. Hoewel de systeemkosten per cash-transactie zijn gestegen door de afname van het gebruik, daalden de totale kosten voor cash de laatste jaren aanzienlijk.

Tegelijkertijd leidt het geringere aantal cash-transacties tot méér pintransacties. En voor die extra pintransacties krijgen de banken een vergoeding van enkele centen per transactie. Molenaar: 'Feitelijk maken de banken dus winst over de rug van hun klanten.’

Juridische mogelijkheden

De Consumentenbond wil dat Hoekstra De Nederlandsche Bank meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij de banken. Ook onderzoekt de Consumentenbond de juridische mogelijkheden om de wet aan te laten passen.