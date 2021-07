Politie vraagt hulp publiek na opgraven automatisch vuurwapen

In augustus 2020 werd door de politie in Kampen een automatisch vuurwapen gevonden in de wijk Middenwetering. 'Het vuurwapen is opgegraven door de forensische opsporing en vervolgens onderzocht', zo meldt de politie maandag.

Onderzoek naar herkomst

De politie is direct gestart met een onderzoek naar de mogelijke herkomst van het wapen en is nu op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de vondst. Het vuurwapen werd eind augustus 2020 aangetroffen in de wijk Middenwetering.

Getuigenoproep

Heeft u in die periode iets gezien dat mogelijk met het begraven van het wapen te maken heeft of heeft u na die tijd iets gehoord of gezien dat met het wapen te maken heeft, neem dan contact met de politie op.