Meer ongelukjes bij kinderen met ontsmettingsmiddelen en vitaminepreparaten

Lachgas

Sinds 2015 neemt jaarlijks het aantal meldingen van gezondheidsklachten door recreatief lachgasgebruik toe. Ook het recreatief gebruik van de nieuwe psychoactieve stof 3-methylmethcathinon (3-MMC) en van ketamine namen toe ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal bedrijfsongevallen met chemische stoffen vlakt af nu we massaal thuiswerken.

47.235 telefonische informatieverzoeken

In 2020 ontving het NVIC 47.235 telefonische informatieverzoeken over vergiftigingen bij 34.093 mensen en 9.056 dieren. Daarnaast is 139.347 keer gebruik gemaakt van de website www.vergiftigingen.info, waar hulpverleners zelf de toxicologische informatie van het NVIC kunnen raadplegen.

COVID-19 effect

Vanaf maart 2020 was Nederland in de ban van de coronapandemie. Mensen gingen thuiswerken, moesten anderhalve meter afstand houden en vaak hun handen schoonmaken met handalcohol. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal meldingen over mensen die per ongeluk spetters in hun ogen kregen en kinderen die per ongeluk een slokje namen van de handalcohol. Uiteindelijk is het NVIC in 2020 telefonisch geraadpleegd over 552 blootstellingen van mensen aan handdesinfectiemiddelen, tegenover gemiddeld 107 meldingen per jaar in de voorgaande vijf jaar.

Vitaminepillen

Het aantal meldingen over multivitaminepreparaten nam toe ten opzichte van eerdere jaren. Op internet circuleerden verhalen dat ruime vitamine-inname corona zou kunnen voorkomen, waardoor deze producten extra in huis werden gehaald. Kleine kinderen konden hierdoor vaker per ongeluk snoepen van de kleurige tabletten en capsules. In totaal werd het NVIC in 2020 telefonisch geraadpleegd over 580 blootstellingen van met name kinderen aan multivitamine- en mineralenpreparaten, tegenover gemiddeld 450 per jaar in de voorgaande vijf jaar. Er werd geen effect gezien op het aantal meldingen over vitamine D.

Spoelen met waterstofperoxide

Tandartsen en mondhygiënisten lieten hun patiënten de mond spoelen met waterstofperoxide voorafgaand aan de behandeling. Patiënten slikten dit soms door en een enkele keer werd een te hoge concentratie gebruikt. Het aantal telefoontjes hierover piekte kort na de introductie van waterstofperoxide in de tandheelkundige praktijk, maar daalde snel weer. In 2020 werd het NVIC geraadpleegd over 121 blootstellingen van mensen aan waterstofperoxide, tegenover gemiddeld 40 per jaar in de voorgaande vijf jaar.