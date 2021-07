Celstraf voor opruiing en bedreiging Jaap van Dissel

Een 34-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 6 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk voor opruiing en bedreiging. Hij had opgeroepen bakstenen door de ruit te gooien bij RIVM-directeur Jaap van Dissel en bij de burgemeester van Bodegraven. Hij deed dat in de groepschat van een kanaal van berichtendienst Telegram, waarvan hij de beheerder was.