OM eist 11 jaar cel en tbs voor doodslag en poging daartoe in Bussum

Touw om nek

In de ochtend van zaterdag 19 september 2020 ontvangt de politie een telefonische melding van de verdachte. Hij vertelt dat hij iets fout gedaan heeft en dat zijn vriendin is overleden. Als de politie ter plaatse komt bij de woning in Bussum treffen zij de vriendin van verdachte, de moeder van hun vier jonge kinderen, dood aan in de slaapkamer. Ze heeft een touw om haar nek.

Aangehouden

De verdachte wordt direct aangehouden. Al snel blijkt dat de verdachte ook te koppelen is aan een misdrijf dat eerder die ochtend gepleegd is bij een krantendepot in Bussum. Getuigen zagen daar hoe een krantenbezorger een collega meerdere keren met een mes stak. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.

Ruzie

Uit het politieonderzoek blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte verantwoordelijk is voor het doden van zijn vriendin. De verdachte vertelt de politie in verhoren onder meer dat hij haar tijdens een ruzie die nacht over de omgang met de kinderen met een lus om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer blijkt inderdaad door verstikking om het leven te zijn gekomen.

DNA verdachte op touw

Buren hebben die nacht de ruzie ook gehoord. Daarnaast is op het touw het DNA van de verdachte aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt niet dat de verdachte een vooropgezet plan had om zijn vriendin van het leven te beroven. De officier van justitie acht daarom moord niet bewezen en baseert de strafeis op verdenking van doodslag.

Collega twee keer in buik gestoken

Uit de reconstructie van de gebeurtenissen blijkt dat de verdachte na het doden van zijn vriendin ’s ochtends vroeg naar het krantendepot is gegaan om kranten voor zijn bezorgronde op te halen. Bij het depot heeft hij een collega-bezorger twee maal in zijn buik gestoken. De man heeft tegenover de politie verklaard dat hij dit deed omdat het slachtoffer opmerkingen maakte over de kinderen van verdachte. Het slachtoffer zelf ontkent dat ze op het betreffende moment überhaupt met elkaar gesproken hebben. Het steken in de buik is ten laste gelegd als poging doodslag.

'Zeer ernstige feiten'

De feiten waar de 41-jarige man van verdacht wordt, zijn zeer ernstig. Het leven van een nog jonge vrouw is op een grove wijze beëindigd. De kinderen en overige nabestaanden zullen door toedoen van de verdachte zonder haar zorg, steun en liefde verder moeten. En ook de impact van de plotselinge steekpartij, die eveneens dodelijk af had kunnen lopen, is voor het slachtoffer enorm.

Verstandelijk beperkt

Uit persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat de verdachte verstandelijk beperkt is en dat zijn vermogen om complexe situaties te overzien gering is. De verdachte moet als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De officier van justitie is van mening dat het gezien de kans op herhaling onverantwoord is om de verdachte zonder behandeling terug te laten keren in de maatschappij. Omdat de verdachte zorg mijdend is en geen probleembesef heeft, is het nodig die behandeling in een gesloten setting plaats te laten vinden.

Schadevergoeding kinderen

Alles afwegende komt het Openbaar Ministerie tot een eis van elf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Ook is de rechter verzocht de verdachte te verplichten de kinderen ieder twintigduizend euro aan schade te vergoeden. Voor het slachtoffer van de steekpartij betreft dat een schadevergoeding van ruim drieduizend euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.